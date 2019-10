Mundo Tensão entre Fernández e Bolsonaro deve alterar normas do Mercosul Para diplomatas e especialistas, ajustes serão necessários em razão das visões contrastantes dos presidentes de Brasil e Argentina, mas alto grau de interdependência econômica deve preservar tratados de livre-comércio e exportações

A tensão entre Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, deve alterar normas do Mercosul, na avaliação de diplomatas e especialistas. A visão mais protecionista de Fernández contrasta com as políticas liberalizantes do governo brasileiro. Diante do alto grau de interdependência econômica, ajustes serão necessários. Segundo fontes ouvida...