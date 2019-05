Mundo Temporada de escaladas no Everest registra 11ª morte Segundo o Departamento de Turismo do Nepal, a última vítima teria sofrido um problema cardíaco

Um alpinista americano morreu durante a descida do Everest, anunciaram as autoridades do Nepal, o que eleva para 11 o número de vítimas na maior montanha do mundo na temporada atual. Christopher John Kulish, de 61 anos, alcançou o topo da montanha de 8.848 metros e retornou na segunda-feira, 27, ao acampamento base mais elevado do Everest. "Ele teve um problema ca...