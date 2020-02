Mundo Tempestade atinge Reino Unido e deixa um morto Chuvas torrenciais causaram inundações, centenas de voos foram cancelados e o Exército, mobilizado

A tempestade Dennis atingiu neste domingo, 16, o Reino Unido com fortes ventos e chuvas torrenciais que provocaram inundações e deixaram pelo menos um morto - um homem que caiu no Rio Tawe em Gales do Sul. Centenas de voos foram cancelados e o Exército foi mobilizado. Segundo um tuíte da Agência de Meio Ambiente, ao meio-dia havia ...