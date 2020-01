Mundo Telescópio em antigo vulcão tira imagens superdetalhadas do Sol Localizado no topo de um vulcão no Havaí, o Telescópio Solar Daniel K. Inouye captou imagens que mostram que Sol 'parece uma panela estourando pipocas', desmentindo noção que seria uma suave esfera amarela

Nesta semana, os astrônomos divulgaram o que disseram ser as imagens mais detalhadas já tiradas da superfície do nosso Sol. Como visto através do novíssimo Telescópio Solar Daniel K. Inouye, no Havaí, o Sol parece uma panela estourando pipocas, desmentindo a noção de uma suave esfera amarela. Vistas de longe, as estrelas são gentis precursoras do romance e da misteriosa o...