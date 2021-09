Mundo Talibã nomeia representante na ONU e pede para discursar na Assembleia-Geral Atitude reforça a busca do grupo extremista por legitimidade internacional

Em busca de legitimidade internacional, o Talibã nomeou seu porta-voz baseado em Doha, Suhail Shaheen, como embaixador do Afeganistão na ONU e pediu espaço para um discurso de seu chanceler, Amir Khan Muttaqi, durante a Assembleia-Geral, que vai até segunda-feira (27). A iniciativa do grupo extremista, que retomou o poder após a retirada das tropas ocidentais do Afe...