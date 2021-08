Mundo Taleban tenta convencer que regime será diferente desta vez Sob seu governo, mulheres eram alvo prioritário da repressão brutal que os fundamentalistas islâmicos exerciam baseados numa leitura extremista do Corão

Após vencer no domingo (15) a ofensiva militar que o recolocou no poder no Afeganistão, o Taleban lançou nesta terça-feira (17) uma campanha para tentar convencer o país e o mundo de que não repetirá no governo o regime atroz que comandou de 1996 a 2001.Em sua primeira entrevista coletiva desde a tomada de Cabul, o porta-voz Zabihullah Mujahid disse que o grupo quer paz...