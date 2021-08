Mundo Taleban negocia apoio, mas já impõe violência no Afeganistão A mudança no tom reflete as promessas do Taleban em entrevistas, inclusive a uma apresentadora da rede afegã Tolo TV

O grupo fundamentalista islâmico Taleban começou a montagem do novo governo do Afeganistão, após ter derrubado o presidente Ashraf Ghani numa ofensiva vertiginosa que culminou com a queda de Cabul.O movimento recebeu apoio velado no Ocidente, apesar de sinais de que o processo pode não ser tão simples como vende a facção, algo que a morte de três pessoas em protest...