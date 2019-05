Mundo Taiwan se torna o primeiro país da Ásia a legalizar casamento gay Lei para matrimônio homossexual foi aprovada pelo Parlamento nesta sexta-feira (17)

Taiwan se tornou o primeiro país da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, graças à aprovação no Parlamento de uma lei sobre o tema nesta sexta-feira (17), que passou com 66 votos a favor e 27 contrários. A decisão foi comemorada por centenas de pessoas do lado de fora do Parlamento, em Taipei. Em 2017, a Corte Constitucional tinha estabelecido que os...