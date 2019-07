Mundo Suspeito de incendiar estúdio e matar 33 no Japão reclamava que tinha sido plagiado Shinji Aoba levou um carrinho carregando ao menos um balde de gasolina até a entrada do prédio do estúdio Kyoto Animation antes de derramar o líquido, gritando “morram”

A polícia do Japão identificou nesta sexta-feira, 19, o suspeito e o motivo do incêndio intencional do estúdio Kyoto Animation, que deixou ao menos 33 mortos e 10 feridos em estado grave na quinta-feira. Segundo a imprensa japonesa, citando testemunhas do incêndio e fontes policiais, Shinji Aoba, de 41, reclamava de plágio quando foi levado s...