Mundo Suspeito de danificar tela de Picasso é detido

Um homem de 20 anos está em custódia enquanto aguarda sua próxima audiência depois de ser acusado de danificar uma pintura de Picasso no museu Tate Modern, em Londres. A polícia de Londres disse na terça-feira, 30, que Shakeel Ryan Massey, do noroeste de Londres, foi acusado de danos criminais.Ele apareceu no Tribunal de Magistrados de Camberwell Green na segunda-fei...