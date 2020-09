Mundo Suspeito de ataque a faca em Paris admite ter agido contra Charlie Hebdo O crime aconteceu em local próximo à antiga sede do jornal satírico Charlie Hebdo, alvo de atentado terrorista com motivações religiosas em 2015

Na tarde desta sexta (25), a polícia francesa deteve cinco pessoas ligadas a Ali H., jovem paquistânes e principal suspeito de esfaquear dois jornalistas em Paris. No total, sete pessoas foram detidas por suposta conexão com o atentado. Os cinco homens presos, nascidos entre 1983 e 1996, estavam em uma propriedade no subúrbio parisiense vinculada ao principal suspei...