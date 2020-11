Mundo Suprema Corte pode agravar instabilidade

A fala do presidente Donald Trump de que vai recorrer na Justiça a uma possível derrota eleitoral confirmou um dos maiores receios em torno destas eleições americanas. Se o republicano cumprir a ameaça e for à Suprema Corte, pode agravar e alongar a instabilidade política no país. Já há planos para a população ir às ruas em Washington contra essa possibilidade.Trump foi à Casa Bra...