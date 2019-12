Mundo Suprema Corte dos EUA mantém lei restritiva do Kentucky sobre aborto Texto exige que médicos mostrem as imagens do ultrassom, descrevam o feto, seu tamanho e órgãos à paciente e a façam ouvir os batimentos cardíacos, se já forem detectáveis

A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve em vigor, nesta segunda-feira (9) uma lei do Kentucky que exige que os médicos mostrem a qualquer paciente que desejar abortar as imagens da ultrassonografia e que a façam ouvir os batimentos cardíacos do feto. Esta lei foi aprovada em 2017 neste Estado conservador do centro do país. Detalhadamente, o texto exi...