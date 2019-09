Mundo Suprema Corte britânica decide que suspensão do Parlamento é ilegal Por unanimidade, 11 juízes da mais alta instância judiciária britânica decidiram que o primeiro-ministro agiu contra a Constituição

A Suprema Corte britânica decidiu nesta terça-feira, 24, que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, suspendeu ilegalmente o Parlamento. A medida infligiu a mais dura derrota para seu governo até agora, e colocou a política britânica em uma nova fase de turbulência, a um mês do prazo final para o Brexit. A decisão unânime define que a suspensão do Par...