Mundo Superterça: Joe Biden ressurge e vence em pelo menos nove estados e Bernie Sanders em três O ex-vice-presidente, que estava mal nas primárias, sai na frente na disputa para quem representará o Partido Democrata contra o republicano Donald Trump nas eleições de novembro

Joe Biden ressurgiu nas prévias do Partido Democrata e conseguiu transformar em votos na Superterça o apoio recebido dos pré-candidatos que abandonaram as primárias. Com a vitória em 9 dos 14 estados que realizaram votações nesta terça, 3, Biden conseguiu derrotar o senador progressista Bernie Sanders e assumir a liderança em número de delegados, passo importante para g...