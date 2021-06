Mundo Suíça não vai mais exigir quarentena de turista brasileiro vacinado Nova regra passa a valer neste sábado (26) e se aplica também a quem se recuperou de Covid-19

A Suíça não vai mais exigir quarentena nem testes de turistas que cheguem do Brasil a partir deste sábado (26), desde que eles tenham sido completamente vacinados ou tenham se recuperado de Covid-19. Serão aceitos os imunizantes Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen (todas usadas no Brasil), Sinopharm e Serum, de acordo com as novas regras do país europeu, anunci...