Uma frota de supercarros confiscados em uma investigação sobre lavagem de dinheiro envolvendo o filho do ditador de Guiné Equatorial foi a leilão neste domingo (29) na Suíça. No pacote, 25 carros de luxo vendidos por mais de US$ 25 milhões pela casa de leilões Bonhams. "Os carros representam uma lista de marcas internacionais de prestígio e performance", informou um c...