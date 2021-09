Mundo Suíça aprova casamento LGBTQIA+ em referendo, e San Marino descriminaliza aborto O país também aprovou a possibilidade de adoção de crianças por casais homossexuais e, no caso de famílias formadas por mulheres lésbicas, a permissão que elas gerem filhos por meio de doação de esperma

Com votos favoráveis de 64% da população, a Suíça legalizou, neste domingo (26), o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, tornando-se um dos últimos países da Europa Ocidental a permitir a união de casais LGBTQIA+. Por meio do referendo, o país também aprovou a possibilidade de adoção de crianças por casais homossexuais e, no caso de famílias formadas por mu...