Mundo Steve Bannon deve ser acusado de obstruir investigação de ataque ao Capitólio dos EUA Bannon se recusou a comparecer à audiência que estava marcada para a última quinta-feira (14). Na ocasião, ele alegou estar protegido por privilégios executivos, mesmo sem ocupar qualquer cargo dentro da Casa Branca, atualmente gerida pelo democrata Joe Biden, de quem ele é opositor

