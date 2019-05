Mundo Sri Lanka bloqueia redes sociais e impõe toque de recolher De acordo com as autoridades locais, as medidas servem para "impedir o incitamento à violência"

O governo do Sri Lanka anunciou hoje (13) a imposição de um toque de recolher das 21h às 4h, além de restrições a redes sociais, como medidas de segurança contra uma série de atentados no país. De acordo com fontes locais, WhatsApp, Viber e Facebook foram bloqueados temporariamente no Sri Lanka. Além de ataques a mesquitas e centros comerciais muçulmanos nos último...