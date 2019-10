Mundo 'South Park' some da internet na China após episódio que critica políticos do país O desenho mostra os trabalhos forçados em uma prisão chinesa e faz uma paródia das empresas que pensam apenas nos interesses comerciais e cedem à censura

O desenho South Park, famoso pela ironia e por seu caráter provocador, praticamente desapareceu nesta terça-feira, 8, da internet na China, após a exibição na semana passada de um episódio que abordou a repressão aos opositores políticos no país. O episódio Band in China, com o habitual humor absurdo e tom sarcástico para abordar temas polêmicos, ataca ...