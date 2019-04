Mundo Sonda de agência espacial detecta primeiro terremoto em Marte Segundo cientistas da Nasa, os registros ainda são fracos para fornecer dados úteis sobre o interior do planeta

Um sismógrafo implantado em Marte registrou o primeiro tremor no planeta vermelho, segundo anunciou nesta terça-feira, 23, a agência espacial francesa CNES. A atividade foi detectada no dia 6 de abril. "É formidável finalmente ter um sinal de que ainda há uma atividade sísmica em Marte", disse Philippe Lognonné, pesquisador do Instituto de Física da Ter...