Mundo Socialistas vencem na Espanha e devem ter maioria para governar Partido do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, consegue aumentar o número de integrantes no Congresso dos Deputados e liderar no Senado

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) venceu as eleições realizadas ontem na Espanha, de acordo com os resultados parciais divulgados pelo governo do país. Com 97,21% dos votos apurados, o partido liderado pelo atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, obtinha 28,7% da preferência do eleitorado, o que seria equivalente a 122 cadeiras das 350 que compõem o Congr...