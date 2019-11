Mundo Sobrevivente do Holocausto de 89 anos agora precisa de proteção policial na Itália A policia explicou que as preocupações com o crescente extremismo no país têm aumentado cada vez mais

A senadora italiana e sobrevivente do Holocausto Liliana Segre, de 89 anos, foi posta sob proteção da polícia da Itália após receber ameaças de fanáticos de extrema direita. Seu caso não é isolado. A policia explicou que as preocupações com o crescente extremismo no país têm aumentado cada vez mais. A senadora vitalícia pediu no mês passado a cria...