Mundo Sobe para 18 o número de mortos em protestos no Chile, incluindo criança de 4 anos Sindicatos e movimentos sociais convocam greve geral que ameaça aprofundar as manifestações que já duram seis dias

O número de mortos nos protestos no Chile subiu nesta quarta-feira (23) para 18, sendo que uma das vítimas é uma criança de 4 anos, informa o balanço mais recente do governo. Até a terça-feira, as autoridades falavam em 15 mortes, 4 por disparos das forças de segurança e as demais queimadas em incêndios. Uma criança e um homem morreram após um motorista embriagado avança...