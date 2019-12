Mundo Sobe para 18 número de mortos em erupção na Nova Zelândia Ao todo, 47 pessoas, com idades entre 13 e 72 anos, estavam no local

O número de vítimas da erupção do vulcão na Nova Zelândia subiu hoje (15) para 18, depois da morte de uma australiana num hospital de Sydney, e inclui dois desaparecidos que continuam sendo procurados, segundo fonte policial. No total, 47 pessoas estavam na ilha no momento da erupção, na última segunda-feira (9), mas as buscas terrestres e marítimas ainda ...