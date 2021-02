Mundo Sob Biden, EUA vão quitar dívida de US$ 200 milhões com OMS Os pagamentos dos norte-americanos foram suspensos em abril do ano passado por ordem do então presidente Donald Trump

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, confirmou nesta quarta-feira (17) que os Estados Unidos vão quitar a dívida de cerca de US$ 200 milhões (pouco mais de R$ 1 bilhão) com a Organização Mundial da Saúde (OMS) até o fim de fevereiro. "Hoje, confirmo que neste mês os Estados Unidos pretendem pagar os US$ 200 milhões das contribuições à OMS....