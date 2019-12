Mundo Smartphones usados em excesso prejudicam crianças, revela pesquisa Força física e a capacidade atlética sofrem queda

Uma pesquisa realizada pela Agência de Esportes do Japão descobriu que a força física e a capacidade atlética das crianças sofreram queda. A agência disse que isso se deve em parte ao uso de smartphones. O estudo, realizado anualmente no Japão, verifica as atividades físicas, tais como corridas e lançamentos de bolas, assim como o estilo de vida das criança...