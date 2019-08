Mundo Sequestrador de Washington Olivetto é extraditado para o Chile Preso no Brasil há 16 anos, o ex-guerrilheiro de 61 anos chegou a seu país natal por volta das 5h da manhã em um voo da Força Aérea chilena e foi transferido para a prisão de segurança máxima de Santiago

O chileno Maurício Hernández Norambuena, preso no Brasil há 16 anos por participar do sequestro do publicitário Washington Olivetto, foi extraditado na madrugada desta terça, 20, para o Chile. O ex-guerrilheiro de 61 anos chegou ao país por volta das 5h da manhã em um voo da Força Aérea chilena e foi transferido para a prisão de segurança máxima de Santiago. A inform...