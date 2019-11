Mundo Senadora opositora se declara presidente da Bolívia em sessão esvaziada O partido Movimento para o Socialismo (MAS), presidido por Evo e que detém a maioria no Parlamento, havia pedido mais cedo 'altas garantias' para poder assistir às sessões parlamentares convocadas

A opositora e segunda-vice-presidente do Senado da Bolívia, Jeanine Áñez, se declarou presidente do país em uma sessão legislativa sem quórum. Ela havia convocado para esta terça-feira sessões extraordinárias no Parlamento para tentar resolver o vazio de poder após a renúncia do presidente Evo Morales, no domingo, mas não houve quórum em nenhuma d...