Mundo Senador governista saca arma e dispara contra manifestantes Jean Marie Ralph Fethiere disse que apenas se defendeu dos manifestantes que tentavam invadir o prédio

O senador haitiano Jean Marie Ralph Fethiere abriu fogo nesta segunda-feira, 23, contra manifestantes que protestavam contra a falta de gasolina no país diante do Parlamento, no centro de Porto Príncipe, capital do Haiti. Um fotógrafo da agência Associated Press ficou levemente ferido no tumulto. O senador disse que “apenas se defendeu” dos manifestantes que tentav...