Mundo Senado da Bolívia aprova projeto para realização de novas eleições com veto à participação de Evo De acordo com o texto, que agora segue para avaliação dos deputados bolivianos, ex-presidentes que já tenham ocupado o Executivo local por dois mandatos não podem se candidatar

