Mundo Sem trégua para Natal, sindicatos medem apoio com nova greve Turistas e moradores enfrentam dificuldade para se locomover; governo e sindicatos trocam acusações sobre a responsabilidade pelo caos durante as festas de fim de ano

Sem pausa nos protestos e paralisações por conta do Natal, turistas e moradores têm dificuldade de se locomover por cidades da França enquanto governo e sindicatos trocam acusações sobre a responsabilidade pelo caos durante as festividades de fim de ano.A greve nos transportes continuou ontem, véspera de Natal, com os ferroviários determinados a manter sua mobiliza...