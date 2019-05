Mundo Sem papel, jornal centenário deixa de circular na Venezuela Crises política e econômica que assolam o País atingem a imprensa

O jornal venezuelano Panorama anunciou na segunda-feira (13) que, depois de mais de um século, sua versão impressa deixará de circular devido à falta de papel. O diário era o único veículo impresso restante do estado de Zulia, no noroeste do país. “Esgotado nosso inventário de papel, a edição impressa do Panorama diz até breve aos seus fiéis leitores. Nossa ...