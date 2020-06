Mundo Sem apresentar benefícios, OMS suspende em definitivo os testes com hidroxicloroquina Entidade anunciou nesta quarta-feira, 17, a decisão de interromper os ensaios clínicos com a droga no projeto Solidariedade

A Organização Mundial da Saúde (OMS) suspendeu em definitivo os testes com a hidroxicloroquina no ensaio clínico global Solidariedade, pois o remédio não apresentou benefícios contra a Covid-19. A entidade anunciou a decisão nesta quarta-feira, 17, com base nos dados de pacientes que utilizaram a droga. O Solidariedade pesquisa a eficácia e a...