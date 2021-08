Mundo Seis declarações recentes mostram equívocos de Biden sobre Afeganistão O cenário é desfavorável para o presidente dos EUA, Joe Biden, que levou a cabo o acordo firmado pelo antecessor, Donald Trump, para a retirada das tropas americanas do país

Desde que o Talibã retomou Cabul, no último dia 15 de agosto, o aeroporto internacional da capital do Afeganistão se transformou em palco do caos. As cenas tiveram um ápice nesta quinta (26), quando a região do terminal foi alvo de ataques do Estado Islâmico. O saldo de mortos chega a 73, entre afegãos e militares americanos. O cenário é desfavorável para o pres...