Secretário de Estado dos EUA minimiza testes de armas da Coreia do Norte

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, minimizou a ameaça apresentada pelos últimos testes de armas da Coreia do Norte, na última sexta-feira. Pompeo afirmou que está ansioso para retomar as negociações para acabar com os esforços do país asiático para adquirir mísseis nucleares. "Esperamos que este teste de sexta-feira não atrapalhe o futuro das negociações", d...