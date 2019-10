Mundo 'Se UE não se dispuser a negociar, sairemos sem acordo', reafirma Johnson Primeiro-ministro apresentou o "protocolo" que o seu governo propôs à UE para, se for incluído no acordo de retirada do Brexit, servir como mecanismo emergencial para a hipótese de a relação futura entre as duas partes não estar toda em vigor ao fim do período de transição previsto no acordo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, apresentou há instantes ao Parlamento britânico o "protocolo" que o seu governo propôs à União Europeia (UE) para, se for incluído no acordo de retirada do Brexit, servir como mecanismo emergencial para a hipótese de a relação futura entre as duas partes não estar toda em vigor ao fim do período de transição previsto n...