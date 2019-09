Mundo Salles diz que Brasil está indo "muito bem" nos compromissos do Acordo de Paris Ministro do Meio Ambiente defendeu que os números sobre o desmatamento na Amazônia precisam ser confirmados

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que o Brasil está indo "muito bem" nos compromissos firmados no Acordo de Paris, pacto mundial que prevê reduzir gradualmente a emissão de gases que causam o efeito estufa. Em entrevista à emissora americana CNN, Salles defendeu que os números sobre o desmatamento na Amazônia precisam ser confirmados. "As queimadas nã...