Mundo Saída de Sergio Moro do governo repercute na imprensa internacional Ex-ministro anunciou demissão acusando presidente Jair Bolsonaro de interferência na Polícia Federal para acessar informações sigilosas

O anúncio de demissão do ex-ministro Sergio Moro, que acusou o presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para ter acesso a informações sigilosas, teve repercussão na imprensa internacional nesta sexta-feira, 24. O The Guardian, um dos principais jornais do Reino Unido, afirmou que a saída do ministro cria um conflito político importante no mom...