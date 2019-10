Mundo Russo processa a Apple por supostamente tê-lo tornado gay O homem, identificado como Razumilov, teria resolvido ter experiências homossexuais após receber mensagem em um aplicativo e acabou até arranjando um namorado

Um homem russo processou a Apple por supostamente tê-lo levado à homossexualidade. O autor do processo, identificado como D. Razumilov, quer US$ 15 mil por ter se "envolvido em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo" no início deste ano, após receber "69 GayCoins" (algo como “MoedasGay”, em tradução livre) em um aplicativo de pagamento de criptomoeda q...