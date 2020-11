Mundo Rodrigo Maia diz que situação dos EUA pode ser espelho para o Brasil em 2022 "Os próximos seis meses do governo Bolsonaro serão decisivos para seu fortalecimento ou para seu enfraquecimento", afirmou o presidente da Câmara

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (6) que os próximos seis meses serão decisivos para o fortalecimento ou enfraquecimento do governo de Jair Bolsonaro e disse que as eleições americanas podem ser um espelho para o Brasil em 2022. Em uma videoconferência de macroeconomia do Itaú, ele comentou as perspectivas para as eleições de 202...