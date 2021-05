Mundo Restrições caem e europeus lotam ruas com avanço da vacinação Como champanhe espumando não volta sozinho para dentro da garrafa, a polícia interveio para dissolver as festas em alguns locais

Vários países europeus viram neste final de semana as pessoas voltando à rua "como se uma rolha de champanhe tivesse espocado", na descrição do porta-voz para assuntos de Covid-19 na Bélgica, Yves van Laethem. O público comemorava o relaxamento de algumas restrições impostas em outubro do ano passado, quando a segunda onda se erguia muito acima da primeira em vár...