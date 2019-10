Mundo Resort de Trump em Miami hospedará próxima cúpula do G7 Grupo congrega as sete maiores economias do mundo; evento está marcado para junho de 2020

A Casa Branca anunciou nessa quinta-feira (17) que a 45ª cúpula do G7, grupo que congrega as sete maiores economias do mundo, será sediada no Trump National Doral Club, que pertence ao presidente Donald Trump, em Miami. O evento está marcado para junho de 2020. O resort de luxo tem 324 hectares e possui 5 campos de golfe, 700 quartos, um spa, salas de con...