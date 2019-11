Mundo Representantes de Guaidó tomam controle de embaixada da Venezuela no Brasil Grupo ligado ao opositor de Nicolás Maduro consegue acesso da representação diplomática horas antes do início da Cúpula dos Brics

Representantes do opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente da Venezuela pelo Brasil, conseguiram pela primeira vez acesso à embaixada do país em Brasília, na madrugada desta quarta-feira, horas antes do início das atividades da 11.ª Cúpula do BRICS, que reúne os líderes de Rússia, India, China e África do Sul, países que apoiam a permanência de Nicolás Maduro n...