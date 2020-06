Mundo Relatório oficial classifica morte de Floyd como homicídio A causa da morte foi uma parada cardiopulmonar causada por compressão do pescoço

No condado de Hennepin, Minnesota, os médicos legistas determinaram oficialmente a morte de George Floyd como homicídio em um relatório post-mortem divulgado na noite desta segunda-feira, 1. Em 25 de maio, Floyd "sofreu uma parada cardiopulmonar enquanto estava sendo contido" pela polícia, disse o relatório divulgado pelo escritório do legista do con...