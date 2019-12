Mundo Relatório de impeachment acusa Trump de abuso de poder O relatório, que é uma das etapas do inquérito de impeachment contra Trump e resultado de audiências realizadas ao longo dos últimos dois meses, ainda informa que a 'evidência de má conduta do presidente é esmagadora'

A Comissão de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos revelou nesta terça-feira, 3, um relatório no qual afirma que o presidente Donald Trump "usou o poder de seu cargo para solicitar interferência estrangeira a seu favor nas eleições de 2020". De acordo com o documento, o "esquema" do republicano "subverteu a política externa dos Es...