Mundo Relatório aponta que Boeing ucraniano pegou fogo antes de cair no Irã Segundo levantamento preliminar, tripulação não fez pedido de ajuda por rádio; caixas pretas foram recuperadas

Oficiais que investigam a queda de um avião Boeing 737 em Teerã, capital do Irã, divulgaram nesta quinta-feira, 9, um relatório preliminar do acidente. De acordo com o levantamento inicial, a aeronave foi consumida pelo fogo antes de atingir o chão. O relatório cita testemunhas que presenciaram o acidente do solo e outras que estavam em uma aeronave que sobrevoava o loca...