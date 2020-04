Análise realizada em laboratório (Foto: Marco Santos)

Estadão Conteúdo



O Reino Unido decidiu que vai fazer um rastreamento do coronavírus em britânicos para tentar entender a taxa de infecção e descobrir quantas pessoas desenvolveram anticorpos. De acordo com a imprensa local, o governo pediu a 20 mil famílias na Inglaterra - selecionadas em função de idade e geografia - que participem do novo estudo. A expectativa é a de que a pesquisa também possa ajudar no desenvolvimento de uma vacina contra a covid-19.



As pessoas que contribuírem vão colher amostras do nariz e garganta com uma haste flexível própria para o exame. Também terão de responder a perguntas durante uma visita feita por um profissional de saúde. Os testes mostrarão se a pessoa tem o vírus e os voluntários serão solicitados a fazer novos testes a cada semana por cinco semanas e depois a cada mês durante um ano. Os planos são envolver cerca de 300 mil pessoas no estudo nos próximos 12 meses.



Ao mesmo tempo, adultos de cerca de mil famílias também fornecerão uma amostra de sangue para ajudar a determinar quantas pessoas desenvolveram anticorpos para a covid-19. Eles serão convidados a dar amostras todos os meses durante um ano.