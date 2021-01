Mundo Reino Unido proíbe entrada de viajantes do Brasil, por causa de variante do coronavírus Em "decisão urgente", foram proibidas também chegadas ao Reino Unido de Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela

O Reino Unido proibiu a entrada a partir desta sexta (15) no país de pessoas vindas do Brasil e outros 14 países, como precaução contra a transmissão de uma nova variante do coronavírus. Em "decisão urgente", foram proibidas também chegadas ao Reino Unido de Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, ...